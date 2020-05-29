علاجات عسل الغابات السوداء العضوي في الأمراض المعاصرة

قبل التقدم العلمي فى مجال الطب كان يلجأ القدماء لعلاج مرضاهم بأستخدام أشياء من الطبيعة ، ومع تقدم العلم جاء متخصصين فى هذا المجال لما ظهر له من أهمية ونتيجة فى علاج أمراض كثيرة وسمى" الطب البديل " معتمدا على الوصفات الطبيعية التى استخدمها الحكماء القدماء ومن أهم هذه الوصفات التى أستخدمت فى العصر الحالى رغم تقدم الطب خلطة عسل الغابة السوداء العضوي حيث أثبتت جدارتها و فاعليتها في علاج الأمراض العادية والأمراض المزمنة وخاصة الأمراض التى أصبحت شائعة فى وقتنا الحالى .وسنعرض فى مقالنا كل مايهمك عن هذه الخلطة الطبيعية .

عسل الغابة السوداء العضوي

يعتبر البحر الأبيض المتوسط هو المصدر الأول لهذا العسل لتواجد الأشجار المنتجة فيه حيث لا يتم الإنتاج من النحل ولكن ينتج عسل الغابة السوداء من الأشجار نفسها ، وقد يختلف عن العسل الطبيعى فى وجود بعض الإضافات كالرائحة والنكهة والطعم المميز وتأثيراته على الصحة

مواصفات عسل الغابة السوداء العضوي

يوجد مواصفات واختلافات بين عسل الغابة السوداء وبين أي نوع عسل أخر ومنها :-

-يحتوى عسل الغابة على مستويات الغلوكوز أقل بينما يحتوي على معدني أعلى

- يميل لونه إلى اللون الغامق وطعمة ليس حلوا كالمعتاد مع اي عسل .

- نكهته قوية ومميزة ولا يمكن استبدالها بمحليات أخرى .

- يحتوى على مستويات عالية من مضادات الأكسدة ومستويات عالية أيضا من مضادات البكتريا .

فوائد عسل الغابات السوداء

يعتبر عسل الغابة مصدر طبيعى لمد الجسم بالطاقة ويساعد على تقوية المناعة ودعمها للأشخاص الكبار والصغار بالأضافة إلى فوائده المتعددة فى الاستخدامات الطبية ومن أهم هذه الفوائد .

? يساعد فى تنظيم النوم :- حيث يمد الجسم بالأنسولين اللازم الذي يطلق داخل الجسم السيروتونين الذى يتحول للميلاتونين وهو الهرمون المسؤول عن التغلب على الإرهاق وتنظيم النوم .

?علاج الحروق والجروح :- يعتبر عسل الغابة مضاد بكتريا من الدرجة الأولى ، لذلك يعمل على تطهير المكان المصاب وسرعة الشفاء.

?علاج التهابات فى الحلق وتهدئة السعال :- يعتبر عسل الغابة له دور فعال فى علاج أعراض البرد والسعال سواء بتناوله مباشرة أو بإضافته مع الماء والليمون الدافئ.

? ترطيب البشرة وتنظيفها :- يعمل على ترطيب البشرة وتنظيفها بعمق

والتغلب على مشاكل البشرة لكي يعيد إليها نطارتها بالتغلب على البكتريا ، وخاصة للمصابين بالطفح الجلدى .

?يزيد من مناعة الأشخاص :- يساعد فى الحفاظ على الجهاز المناعى للشخص ويقويه ليجعله مستعدا للتغلب على الأمراض التي تهاجمه في إي وقت .

? يقلل من مستوى الكوليسترول الموجود بالجسم :- يعمل على تقليل مستوى الكوليسترول حيث أن ارتفاعه يؤدي لظهور الكثير من الأمراض كارتفاع ضغط الدم ويتسبب فى نوبة قلبية وغير ذلك من الأمراض .

?يشفي قرحة المعدة:- تناول عسل الغابة يخفف من ألم المعدة وحرقتها ويكون أيضا بديلا قويا لأدوية قرحة المعدة .

?تقوية الكبد :- يعمل على إزالة السموم التي تتراكم في جسم الإنسان وتتجمع بداخل الكبد ليقوم بتنظيفها والتخلص من كل السموم .

?تقليل من حموضة المعدة:- يساعد تناول عسل الغابة الأسود فى منع حدوث ارتجاع المرئ الذى يحدث نتيجة لتناول الأطعمة والمشروبات المحتوية على الأحماض .

يعالج أيضا عسل الغابة الأسود الأمراض المزمنة كالآتى :-

1?يعالج فقر الدم :- و يعتبر مرض فقر الدم من الأمراض الخطيرة والمنتشرة والتى تصيب الإنسان ، ويترتب عليه عدم نقل الأكسجين إلى الأنسجة وبالتالى عدم وجود أكسجين كافي للجسم كله ، مما ينتج عنه شحوب وضعف عام وتعب للشخص المصاب كما يسبب ضيق فى التنفس ، ويكثر أصابته فى النساء الحوامل والأطفال ، ومن أكثر العلاجات التى تفيد بالقضاء عليه هو عسل الغابة السوداء بما يحتويه من فيتامينات و مغنيسيوم وحمض الفوليك والحديد ،

كيفية أستخدامه :-

-يوضع القليل من العسل مع الحلبة المغلية ويتم تناوله دافئ.

- يوضع القليل من العسل مع عصير الليمون ويتم تناوله .

-يوضع قليل من عسل الغابة السوداء مع حبة البركة ويخلط جيدا ويتناول يوميا بمقدار ملعقة ثلاث مرات .

2?يعالج ألم المفاصل :- تنتشر إلتهابات المفاصل لدى كثير من الأشخاص ومن أكثرها انتشارا ( التهابات مفصل العظمى / التهابات مفصل الروماتويدي ) ويكون ذلك ناتج عن الخلع أو الشد أو جرثومة أو يمكن أن تكون عدوى فيروسية أو انفلونزا وقد يكون مصاحب لأعراض صحية كاحمرار الجلد و الحمى وألم شديد فى منطقة المفصل المصاب مما يعيق الشخص لأداء مهامه اليومية وأنشطته ، وقد نصح الأطباء المتخصصين بأستخدام عسل الغابة الأسود بجانب العلاج الطبي ، لما يحتوية عسل الغابة من مضادات الأكسدة بنسبة عالية ، لكي تساعد على رفع المناعة ومقاومة الأمراض ،

كيفية أستخدامه :-

-تمزج ملعقة عسل الغابة الأسود العضوى مع معلقة قرفة مطحونة مع قليل من الماء ويوضع الخليط على المنطقة الذي يوجد بها الألم .

3?يعالج القولون :- مرض القولون هو عبارة عن اضطرابات فى أمعاء الإنسان ، مما يترتب عليه إصابته بألم شديد فى منطقة البطن ، وعادة ما يكون ناتج ألم القولون عن حالة التوتر والقلق والاضطرابات النفسية ، أو نتيجة لتناول أطعمة حارة أو بقوليات أو دهون او ألبان أو وجبات سريعة ، وتكون اعراضه ( إسهال وإمساك وانتفاخ في المعدة وألم شديد بالبطن كما يصاحب أحيانا خروج غازات واصوات من البطن

ومن العلاجات التى تفيد فى التخلص من هذه الاضطرابات عسل الغابة السوداء العضوي لما يقوم به من كونه مسكن طبيعى ومهدئ للقولون

كيفية أستخدامه :-

-يتناول كما هو دون أضافات بين كل وجبة وأخرى .

-يتم أضافة معلقة عسل الغابة السوداء العضوي على القليل من مشروب الكراوية المغلية ويشرب دافئ.

-أضافة معلقة عسل الغابة السوداء العضوي على مشروب الزنجبيل المغلي ويشرب دافئ.

وقد تم مؤخراً افتتاح متجر رويال دوز في السعودية و المتخصص بنوعين من العسل العضوي وهما :-

? عسل الغابات السوداء العضوي

?عسل الخزامى العضوي ( المستورد من أوروبا)



