تحذيرات شديدة بشأن التعدي على أملاك الدولة

29 مايو 2020 - 06:32 م

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أن العاملين في الادارة المحلية بكافة المحافظات عملوا خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك علي خدمة المواطنين والاهتمام بأعمال النظافة ورفع المخلفات بصورة يومية وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بكل حسم ومنع أي محاولات للبعض في استغلال الاجازة للقيام بمخالفات بناء جديدة أو التعدي علي الاراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة .



وأشار شعراوي إلي أنه تم التصدي بكل قوة وحزم لأي محاولات من بعض المواطنين لاستغلال فترة العيد وارتكاب مخالفات حفاظاً على حق الدولة وهيبتها.



وقال اللواء محمود شعراوى، أنه تم تنفيذ 825 حالة إزالة لمخالفات بناء وتعديات متنوعة بمختلف المحافظات وذلك بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون .



وأضاف وزير التنمية المحلية أن الدولة نجحت في استرداد 25 فدان و20 ألف متر مربع من أملاكها بعدد من المحافظات خلال أسبوع العيد في الفترة من يوم السبت 23 مايو وحتي الخميس 28 مايو 2020 ، حيث تم تنفيذ 120 إزالة لتعديات قام بها بعض المواطنين علي أراضي الدولة سواء بإقامة مبانى وأسوار وكذا بالزراعة عليها.



جاء ذلك خلال تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية اليوم الجمعة من غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة حول جهود المحافظات خلال أجازة عيد الفطر المبارك فيما يخص ما تم إزالته من تعديات علي أراضي وأملاك الدولة بالبناء والزراعة ومخالفات البناء بمحافظات الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء .



وقال وزير التنمية المحلية أن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت فى إزالة 555 حالة لتعديات بالبناء علي 25 فدان أرضي زراعية ملكية خاصة للمواطنين ، كما تم إزالة 150 حالة لمخالفات البناء على مساحة 25 ألف متر مربع .



وأكد وزير التنمية المحلية أنه لا تهاون في استرداد أملاك وأراضي الدولة كاملة وازالة أي تعديات عليها ، وشدد شعراوى على ضرورة إستمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بكل قوة فى هذا الملف الهام للحفاظ على حقوق الدولة وعدم ترك أية مخالفة والتصدى بكل حسم لأي تعديات فى ظل المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لنتائج الإزالات والمتابعة اليومية للسيد رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن .



وفيما يخص جهود المحافظات لرفع تراكمات القمامة والمخلفات من داخل المدن والمراكز خلال أجازة عيد الفطر ، أعلن اللواء محمود شعراوي عن نجاح المحافظات في رفع 355 ألف طن مخلفات صلبة من كافة الشوارع والتخلص الآمن منها وذلك خلال الفترة من 23 مايو 2020 وحتى 28 مايو.



وقال شعراوى أن كمية المخلفات التى تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى ( القاهرة والجيزة والقليوبية ) بلغت 47?? من إجمالي المتولد في تلك الفترة بمختلف المحافظات .



وكشف وزير التنمية المحلية عن نجاح محافظة القاهرة في رفع 110 ألف طن من المخلفات الصلبة و الجيزة 43 ألف طن والقليوبية 17 ألف طن ، والأسكندرية 25 ألف طن ، وبنى سويف 4 آلاف طن وجنوب سيناء 817 طن ، والغربية 12 ألف طن وأسيوط 10 آلاف طن والسويس 1636 طن والمنوفية 16 ألف طن ، والشرقية 15 ألف طن ، والإسماعيلية 6203 طن والأقصر 3689 طن ، والدقهلية 10 آلاف طن والمنيا 10 آلاف طن وأسوان 3 آلاف طن والفيوم 10 آلاف طن وقنا 2671 طن ، وكفر الشيخ 12 ألف طن ، والبحيرة 21 ألف طن ، ومطروح 3361 طن ، والبحر الأحمر 2822 طن ، ودمياط 4443 طن وشمال سيناء 1082 طن وبورسعيد 2307 طن والوادى الجديد 587 طن ، وسوهاج 8 آلاف طن .



وأشاد شعراوي بالجهود التى بذلتها الوحدات المحلية والأحياء والمراكز والمدن ، وهيئات نظافة وتجميل الجيزة والقاهرة وجميع العاملين بمنظومة النظافة برفع تراكمات القمامة والمخلفات بصورة يومية خلال أجازة العيد للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين .

