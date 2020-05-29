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صلاح يحتل مركزًا في قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا

الرياضة

صلاح
صلاح
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قائمة الرياضيين

الأعلى أجرًا

نشرت مجلة فوربس الأمريكية المتخصصة في سوق المال ورصد ثروات المشاهير، اليوم الجمعة، قائمة بأكثر الرياضيين تقاضيًا للأجور، في الفترة من يناير عام 2019، وحتى يناير من عام 2020.

واحتل محمد صلاح المركز الرابع والثلاثين في قائمة أكثر الرياضيين تقاضيًا للأجور في العام الماضي، حيث بلغت أرباحه 35.1 مليون دولار، منها 23.1 مليون دولار لراتبه مع فريقه ليفربول وأرباح الفوز والبطولات، وباقي المبلغ عائدة للإعلانات.

وتصدر السويسري روجير فيدرر قائمة أكثر الرياضيين تقاضيًا للأجور في العالم للعام الماضي، بأرباح بلغت 106 ملايين دولار، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي بأرباح وصلت 105 مليون دولار، ثم الأرجنتيني ليونيل ميسي بأرباح قُدرت بـ 104 ملايين دولار، ويليهما البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح نادي باريس سان جيرمان بإجمالي أرباح وصلت 95.5 مليون دولار.

وحل صلاح رابع لاعبي كرة القدم تقاضيًا للأجور بعد الثلاثي المذكور سلفًا، يليه الفرنسي كيليان مبابي جناح نادي باريس سان جيرمان بربح 33.8 مليون دولار.


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