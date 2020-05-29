» مفاجأة.. باحثون يكتشفون قدرة دواء للأطفال على علاج كورونا

تسعى الكثير من الأبحاث العلمية للتوصل لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الإطار، كشف الباحثون عن مفاجأة سارة للجميع وهي تعافي 90 % من مصابي فيروس كورونا المستجد بعد تلقيهم علاجا للأطفال.

وأكد الباحثون بمستشفى سينسيناتي للأطفال الأمريكية، أن تم اكتشاف دواء "Ruxolitinib " لعلاج مرض المناعة للأطفال تعافوا من فيروس كوورنا خلال اسبوعين.

كما أفادت التقاير عن دواء "Ruxolitinib " أن مفيد للصحة النفسية بنسبة 10 %، وذلك أعطىى أملًا للجميع للوصول إلى علاج فيروس كورونا.

وكشفت الدراسة أن تم الموافقه على دواء "Ruxolitinib " لعلاج متلازمة التهابية الشباب التي ظهرت خلال الفترة الماضية وتم اثبات إنها خطيرة على صحة الشباب.

كما ثبت أن دواء "Ruxolitinib " علاجًا فعالا لعلاج التليف ويعمل على تقوية الجهاز المناعي للكبار والصغار، كما يحاول الباحثون الوصول إلى نتيجة نهائية والتأكد من عدم وجود له أي آثار جانبية.

وأفادت التقارير بأن بعد شفاء 90% من مصابي فيروس كورونا المستجد، يجب التأكد من استطاعة الدواء على قضاء عاصفة السيتوكين التي تهاجم الجهاز المناعي للأطفال، وهي الاثار الجانبية من الوباء القاتل ويعد أحد الأثار الجانبية لفيروس كورونا.