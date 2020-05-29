السودان يمهل إثيوبيا فرصة أخير قبل إعلان الحرب
تحذيرات شديدة بشأن التعدي على أملاك الدولة
محامي «ترامب» يرد على الزج باسمه في قضية العبودية الجنسية
"الوزير" يكشف خطة سير القطارات
نجاح لقاح لكورونا بنسبة 99%.. وإنتاج 100 مليون جرعة منه
تدخل حاسم من القوى العاملة بشأن المصريين بالأردن
تحذير خطير من الصحة بشأن علاج كورونا
خطيب الجمعة: الحفاظ على الأرواح أهم أولويات الفترة الراهنة
«الصحة» تعلن تفاصيل خطة العزل المنزلي لمرضى كورونا
فيديو جديد لمقتل «جورج فلويد» على يد شرطين أمريكيين
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