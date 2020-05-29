محامي «ترامب» يرد على الزج باسمه في قضية العبودية الجنسية

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نفى محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهامه بإقامة علاقة مجرمة قانونيًا مع فتاة قاصر اتهمت الملياردير جيفري إيبستين الذي عثر عليه منتحرًا داخل زنزانته في أغسطس الماضي باستبعادها جنسيًا. 
وزعمت فيرجينيا روبرتس، أنها أقامت علاقة مع أستاذ القانون السابق بجامعة هارفارد، والمحامي البارز ألن ديرشوفيتز، الذى نفى بشدة المزاعم واتهمها بالكذب.
وقال المحامي البالغ من العمر 81 عامًا أمام الكاميرا: "أتحدى فرجينيا روبرتس لحضور برنامجك، والنظر في الكاميرا وقول الكلمات التالية:" أتهم آلان ديرشوفيتز بممارسة الجنس معي في ست أو سبع مناسبات ". 
وفي سلسلة جديدة من "Jeffrey Epstein: Filthy Rich"، وهو مسلسل قصير يذاع على شبكة "نتفيلكس" حول جيفري إيبستين، أضاف: "لم تكن أبدًا على استعداد لاتهامني علنًا، لذا يرجى اتهامي في هذا العرض". 
وقال عضو الفريق القانوني للرئيس ترامب خلال جلسات العزل: "أتحداك". 
وكانت فيرجينيا قالت في تصريح سابق: "كنت مع آلان ديرشوفيتز عدة مرات". وأشارت إلى أن ذلك تكرر على الأقل ست مرات.

وأضافت: "تم تهجيري إلى آلان ديرشوفيتز من إيبستين"، متتابعة: "أجبرني على ممارسة الجنس" مع محاميه مع العديد من الرجال الآخرين".
واستدركت ردًا على نفيه: "لقد أنكر وجوده معي. هل أحدنا يقول الحقيقة؟ نعم. هل هذا الشخص أنا؟ نعم".
كانت هذه هي المرة الأولى التي وجهت فيها فرجينيا الاتهامات في مقابلة تليفزيونية، لكنها زجت باسم محامي إيبستين أمام المحكمة، ما أثار عددًا كبيرًا من الدعاوى القضائية بينهما.
غير أن ديرشوفيتز تمسك بنفيه قائلاً: "أؤكد لك أنني لم أمارس الجنس مع فيرجينيا روبرتس".
وأضاف: "اسمحوا لي أن أقول بشكل قاطع: لم أمارس الجنس مع شخص قاصر في حياتي. حتى عندما كنت صغيرًا ، لم أمارس الجنس مع فتاة قاصرة. لم أمارس الجنس مع أي شخص يتعلق بجيفري إيبستين".

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