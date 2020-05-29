  • الجمعة 29 مايو 2020
  • بتوقيت مصر04:51 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة لمقتل «جورج فلويد» على يد شرطين أمريكيين

فيديو جديد لمقتل «جورج فلويد» على يد شرطين أمريكيين

السيسي

السيسي يتلقى اتصالًا هامًا من رئيس قبرص.. تفاصيل

الإفتاء

الإفتاء: صلاة الجمعة بهذه الطريقة باطلة

محمد إسماعيل

طلب بتحويل المدارس لمستشفيات عزل لمصابي كورونا

وزيرة الصحة

الصحة تعلن إجراءات العزل المنزلي لمصاب "كورونا"

الداخلية

"الداخلية" تعلن عودة 4 مصالح شرطية

التعليم

وفاة الحالة الثامنة بين المعلمين بفيروس كورونا

أرشيفية

أزهري : متوفي كورونا يُيمم بالتراب ولايغسل

ليفربول

ضربة موجعة لليفربول بالدورى

كورونا

طبيب:"مقبلين على أخطر فترة في مصر"

"الجبلاية" ترفع حالة الطوارئ قبل عودة الموظفين

الرياضة

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير
الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

رياضيون أصيبوا بكورونا في «ووهان» قبل شهرين من ظهور أول حالة

#

اللجنة العامة لمجلس النواب توافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

#

إعلان حالة الطوارئ في إسبانيا

#

نيويورك تعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس "كورونا"

اصابة

الجبلاية

فيروس

كورونا

محمود سعد

رفعت اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، حالة الطوارئ بعد أن جاءت نتائج التحاليل التي أجريت للدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية، إيجابية بالنسبة لإصابته بفيروس كورونا، وذلك في أعقاب مخالطته عدد من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن.

ومن المقرر أن يتم تطهير مبنى اتحاد الكرة بالجزيرة بالكامل قبل عودة الموظفين للعمل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وتأتي حالة الطوارئ أيضا من أجل حسم مصير مسابقة الدورى الممتاز، حيث يكثف مسئولو الجبلاية اتصالاتهم مع وزارة الشباب والرياضة، من أجل تسلم الضوابط والمعايير التى حددتها وزارة الصحة، حتى يتم مخاطبة الأندية لبدء التدريبات بشكل تدريجى بداية من منتصف يونيو المقبل، وفقا لما حدده مجلس الوزراء من قبل، مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية، من أجل ضمان سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

كيف ينتشر الوباء الصامت؟!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» هل يجوز صيام 6 أيام من شوال بنية قضاء الأيام الفائتة من رمضان
» "الجبلاية" ترفع حالة الطوارئ قبل عودة الموظفين
» الفلفل الحار.. أضرار لا تنتهي
» العدل : عودة العمل بمحاكم الجنح غدا
» " كلمة شكرا مش كفاية".. مبادرة جديدة من التضامن للجيش الأبيض
» الصيادلة.. "شنطة "كورونا" غالية ومالهاش لازمة"
» يسرا : عايشة علي فيتامين سي بسبب كورونا
» مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
» الأوقاف تعلن افتتاح 1170 مدرسة قرآنية في المحافظات
» بشرى سارة للمتعافين من كورونا
» «نيسان» تسجل أكبر خسارة منذ 20 عامًا وتغلق بعض مصانعها نهائيا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:58 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية