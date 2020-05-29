» "الجبلاية" ترفع حالة الطوارئ قبل عودة الموظفين

29 مايو 2020 - 02:49 م

رفعت اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، حالة الطوارئ بعد أن جاءت نتائج التحاليل التي أجريت للدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية، إيجابية بالنسبة لإصابته بفيروس كورونا، وذلك في أعقاب مخالطته عدد من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن.

ومن المقرر أن يتم تطهير مبنى اتحاد الكرة بالجزيرة بالكامل قبل عودة الموظفين للعمل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وتأتي حالة الطوارئ أيضا من أجل حسم مصير مسابقة الدورى الممتاز، حيث يكثف مسئولو الجبلاية اتصالاتهم مع وزارة الشباب والرياضة، من أجل تسلم الضوابط والمعايير التى حددتها وزارة الصحة، حتى يتم مخاطبة الأندية لبدء التدريبات بشكل تدريجى بداية من منتصف يونيو المقبل، وفقا لما حدده مجلس الوزراء من قبل، مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية، من أجل ضمان سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية.