» هل يجوز صيام 6 أيام من شوال بنية قضاء الأيام الفائتة من رمضان

29 مايو 2020 - 02:26 م

يتساءل الكثيرون هل يجوز الجمع بين نية النافلة وقضاء الأيام الفائتة من رمضان ، حيث يقوم الكثير من المسلمين بالجمع بين نيتين في الصيام.

وردا علي هذه السؤال كشف مفتي المملكة العربية السعودية و رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أنه لا يصح شرعا الجمع بين نيتين لقوله صلي الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات" إذ أن نية الفرض تختلف عن نية النافلة ولكل منهما حكمه في مشروعيته.

وأضاف أن الدمج بين الأمرين لا يصح وعلي المسلم أن يبدأ أولا بقضاء ما فاته من رمضان إذ لا ينال أجر صيام النافلة من شوال إلا بعد إتمام الفريضة.