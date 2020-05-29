» العدل : عودة العمل بمحاكم الجنح غدا

29 مايو 2020 - 02:20 م

أعلنت وزارة العدل، بدء جلسات الجنح والجنح المستأنف بالمحاكم في كل أنحاء الجمهورية غدا، لنظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمون والمحجوزة للنطق الحكم.

فيما سيتمّ عقد جلسات محاكم الأسرة بأنواعها وجلسات الدوائر المدنية الجزئية والكلية للنطق بالأحكام فقط، على أن يستمر العمل بذلك النظام لمدة أسبوعين تمهيدًا لعودة جميع الدوائر المختلفة بكامل طاقاتها للعمل اعتبارا من 13 يونيو المقبل.

ووضعت الوزارة شروطًا، أبرزها أن تكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن انعقاد الجلسات وبما يحقق الإجراءات الاحترازية وإمكانية تقسيم جدول الجلسات إلى أكثر من جلسة انعقاد في ذات اليوم، فضلا عن ضرورة ارتداء القضاة وجميع العاملين بالمحكمة للكمامات طوال فترة تواجدهم بالمحكمة .

وألزمت وزارة العدل، جميع المتعاملين مع المحكمة بارتداء الكمامات وعدم تقديم أي خدمة للمتعامل الذي يخالف ذلك.