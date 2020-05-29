  • الجمعة 29 مايو 2020
  • بتوقيت مصر04:52 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة لمقتل «جورج فلويد» على يد شرطين أمريكيين

فيديو جديد لمقتل «جورج فلويد» على يد شرطين أمريكيين

السيسي

السيسي يتلقى اتصالًا هامًا من رئيس قبرص.. تفاصيل

الإفتاء

الإفتاء: صلاة الجمعة بهذه الطريقة باطلة

محمد إسماعيل

طلب بتحويل المدارس لمستشفيات عزل لمصابي كورونا

وزيرة الصحة

الصحة تعلن إجراءات العزل المنزلي لمصاب "كورونا"

الداخلية

"الداخلية" تعلن عودة 4 مصالح شرطية

التعليم

وفاة الحالة الثامنة بين المعلمين بفيروس كورونا

أرشيفية

أزهري : متوفي كورونا يُيمم بالتراب ولايغسل

ليفربول

ضربة موجعة لليفربول بالدورى

كورونا

طبيب:"مقبلين على أخطر فترة في مصر"

" كلمة شكرا مش كفاية".. مبادرة جديدة من التضامن للجيش الأبيض

الصفحة الأخيرة

مبادرة التضامن والهلال الأحمر
مبادرة التضامن والهلال الأحمر
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"زواج دون مقابل".. مبادرة مأذون للجيش الأبيض

#

كورونا.. وفاة ثالثة بالأردن وإصابات تونس ترتفع لـ312

#

قرارات جديدة من السياحة للحد من انتشار "كورونا"

#

مرتضى يكشف مفاجأة مدوية عن صفقة القرن الجديدة التي سيخطفها من الأهلي

الهلال الأحمر

التضامن

حميات العباسية

الجيش الأبيض.

برعاية نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي انطلقت تحت شعار " كلمة شكرا مش كفاية "  مبادرة الهلال الأحمر المصري لدعم الأطقم الطبية تقديراً لجهودهم في مواجهة ?يروس كورونا المستجد بالتعاون مع شركة Defacto العالمية.

وقال الدكتور رامي  الناظر أنه تم تسليم 4454 قطعة ملابس للأطباء ومعاونيهم ضمن 15 حملة موسعة استمرت على مدار أيام عيد الفطر المبارك بمستشفيات العزل في 8 محافظات هم:

 القاهرة والجيزة  حيث شملت مستشفيات ( منشية البكري- حميات العباسية – صدر العباسية – هليوبوليس –15 مايو بحلوان - العجوزة- الحوامدية ).

وا?يضا مستشفى "ا?بو خليفة" بمحافظة ا?سماعيلية، ومستشفى كفر الزيات بمحافظة الغربية، مستشفيات تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، مستشفى الهلال الأحمر بمحافظة الشرقية، مستشفى  الصدر والحميات والمدينة الجامعية للبنات ببني سويف ومستشفى  قها بمحافظة القليوبية.

يأتي ذلك في إطار خطة الهلال الاحمر  لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري  من خلال حملات التعقيم والتطهير المستمرة والتي شملت تعقيم المنشي?ات العامة التي تقدم خدمات للجمهور في كافة محافظات الجمهورية والبالغ عددها 1331حملة تعقيم شملت (وزارة التضامن- وزارة العدل- سكك حديد مصر- ا?توبيسات هيي?ة للنقل العام – جريدة الأهرام – ا?كمنة الشرطة الليلية-مكاتب البريد ... وغيرها)

نفذ تلك المهام 4000 متطوع من فرق الهلال الأحمر والذين يعملون بشكل يومي على مدار أيام الأسبوع في كافة محافظات الجمهورية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

كيف ينتشر الوباء الصامت؟!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» هل يجوز صيام 6 أيام من شوال بنية قضاء الأيام الفائتة من رمضان
» "الجبلاية" ترفع حالة الطوارئ قبل عودة الموظفين
» الفلفل الحار.. أضرار لا تنتهي
» العدل : عودة العمل بمحاكم الجنح غدا
» " كلمة شكرا مش كفاية".. مبادرة جديدة من التضامن للجيش الأبيض
» الصيادلة.. "شنطة "كورونا" غالية ومالهاش لازمة"
» يسرا : عايشة علي فيتامين سي بسبب كورونا
» مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
» الأوقاف تعلن افتتاح 1170 مدرسة قرآنية في المحافظات
» بشرى سارة للمتعافين من كورونا
» «نيسان» تسجل أكبر خسارة منذ 20 عامًا وتغلق بعض مصانعها نهائيا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:58 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية