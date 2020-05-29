» " كلمة شكرا مش كفاية".. مبادرة جديدة من التضامن للجيش الأبيض

29 مايو 2020 - 02:18 م

برعاية نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي انطلقت تحت شعار " كلمة شكرا مش كفاية " مبادرة الهلال الأحمر المصري لدعم الأطقم الطبية تقديراً لجهودهم في مواجهة ?يروس كورونا المستجد بالتعاون مع شركة Defacto العالمية.

وقال الدكتور رامي الناظر أنه تم تسليم 4454 قطعة ملابس للأطباء ومعاونيهم ضمن 15 حملة موسعة استمرت على مدار أيام عيد الفطر المبارك بمستشفيات العزل في 8 محافظات هم:

القاهرة والجيزة حيث شملت مستشفيات ( منشية البكري- حميات العباسية – صدر العباسية – هليوبوليس –15 مايو بحلوان - العجوزة- الحوامدية ).

وا?يضا مستشفى "ا?بو خليفة" بمحافظة ا?سماعيلية، ومستشفى كفر الزيات بمحافظة الغربية، مستشفيات تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، مستشفى الهلال الأحمر بمحافظة الشرقية، مستشفى الصدر والحميات والمدينة الجامعية للبنات ببني سويف ومستشفى قها بمحافظة القليوبية.

يأتي ذلك في إطار خطة الهلال الاحمر لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري من خلال حملات التعقيم والتطهير المستمرة والتي شملت تعقيم المنشي?ات العامة التي تقدم خدمات للجمهور في كافة محافظات الجمهورية والبالغ عددها 1331حملة تعقيم شملت (وزارة التضامن- وزارة العدل- سكك حديد مصر- ا?توبيسات هيي?ة للنقل العام – جريدة الأهرام – ا?كمنة الشرطة الليلية-مكاتب البريد ... وغيرها)

نفذ تلك المهام 4000 متطوع من فرق الهلال الأحمر والذين يعملون بشكل يومي على مدار أيام الأسبوع في كافة محافظات الجمهورية.