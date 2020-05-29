» الأوقاف تعلن افتتاح 1170 مدرسة قرآنية في المحافظات

قال الدكتور نوح العيسوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اهتم بالمدارس القرآنية لأنها تمثل المنهج الوسطي، وتعنى بتحفيظ القرآن الكريم وتوضيح مقاصده العامة بالمجان.

وأضاف حسب فيتو: تم افتتاح 1170 مدرسة قرآنية بالمساجد، منها 18 مدرسة قرآنية تدرس بها الواعظات المتميزات بوزارة الأوقاف، وجار فتح العديد من المدارس الأخرى على مستوى الجمهورية؛ حتى لا نترك النشء من أبنائنا للجماعات المتطرفة للتأثير على وجدانهم وتشويه عقولهم، فنحن نريد أن يحفظ أطفالنا القرآن الكريم على يد علماء متخصصين.