» الأوقاف تعلن افتتاح 1170 مدرسة قرآنية في المحافظات

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متابعات - الدويني فولي

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مدارس القرآن

قال الدكتور نوح العيسوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اهتم بالمدارس القرآنية لأنها تمثل المنهج الوسطي، وتعنى بتحفيظ القرآن الكريم وتوضيح مقاصده العامة بالمجان.

وأضاف حسب فيتو: تم افتتاح 1170 مدرسة قرآنية بالمساجد، منها 18 مدرسة قرآنية تدرس بها الواعظات المتميزات بوزارة الأوقاف، وجار فتح العديد من المدارس الأخرى على مستوى الجمهورية؛ حتى لا نترك النشء من أبنائنا للجماعات المتطرفة للتأثير على وجدانهم وتشويه عقولهم، فنحن نريد أن يحفظ أطفالنا القرآن الكريم على يد علماء متخصصين.


وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تعمل على التوسع في المدارس القرآنية بالمساجد الكبرى عن طريق اختيار العناصر المتميزة من الأئمة والواعظات للعمل في هذه المدارس، ويتم اختيار ثلاثة محفظين لكل مدرسة للعمل في التحفيظ وتعليم القيم والأخلاق والتعايش السلمي وحب الأوطان وغيرها من المفاهيم.

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