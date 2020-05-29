"الداخلية" تعلن عودة 4 مصالح شرطية

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متابعات- محمد إبراهيم

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فيش جنائى

احوال مدنية

تقرر استئناف العمل بكافة وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية التالية "الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – تصاريح العمل – تحقيق الأدلة الجنائية" على مستوى الجمهورية اعتباراً من الاثنين يونيو القادم، وتيسيرًا على المواطنين فقد تقرر تمديد ساعات العمل خلال شهر يونيو حتى الساعة 5 مساءً.

وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على المنشآت الشرطية الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وضرورة ارتداء "الكمامة"، كشرط أساسى للتردد على الوحدات المشار إليها، وضرورة الالتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.


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