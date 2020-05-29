» «نيسان» تسجل أكبر خسارة منذ 20 عامًا وتغلق بعض مصانعها نهائيا

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متابعات - الدويني فولي

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مصانع

خسارة

فيروس كورونا

نيسان

أعلنت شركة «نيسان موتور»، اليوم الخميس، تسجيلها خسارة صافية قدرها 671 مليار ين (6.2 مليار دولار) في السنة المالية الأخيرة.

وبحسب وكالة «بلومبرج»، كشفت الشركة اليابانية عن خطة لإعادة الهيكلة من خلال التخلص من نحو 300 مليار ين من التكاليف الثابتة السنوية، وخفض الطاقة الإنتاجية وتقليل عدد طرازات السيارات.


وقالت الشركة التي تتخذ من يوكوهاما مقرا لها، في بيان، إن هذه النتائج المالية، تشكل أول خسارة منذ عقد وأكبر خسارة منذ 20 عاما، وتشمل رسوم إعادة الهيكلة وتكاليف الإهلاك البالغة 603 مليارات ين للسنة التي انتهت في مارس.

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