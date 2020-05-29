» «نيسان» تسجل أكبر خسارة منذ 20 عامًا وتغلق بعض مصانعها نهائيا

أعلنت شركة «نيسان موتور»، اليوم الخميس، تسجيلها خسارة صافية قدرها 671 مليار ين (6.2 مليار دولار) في السنة المالية الأخيرة.





وبحسب وكالة «بلومبرج»، كشفت الشركة اليابانية عن خطة لإعادة الهيكلة من خلال التخلص من نحو 300 مليار ين من التكاليف الثابتة السنوية، وخفض الطاقة الإنتاجية وتقليل عدد طرازات السيارات.

وبحسب وكالة «بلومبرج»، كشفت الشركة اليابانية عن خطة لإعادة الهيكلة من خلال التخلص من نحو 300 مليار ين من التكاليف الثابتة السنوية، وخفض الطاقة الإنتاجية وتقليل عدد طرازات السيارات.