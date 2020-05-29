» بشرى سارة للمتعافين من كورونا

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القصر العينى

كورونا

النيل للأخبار



أكد الدكتور أيمن سالم، رئيس قسم الأمراض الصدرية بالقصر العيني،أن المناعة المكتسبة من فيروس كورونا بدأت تزيد على مستوى العالم.

وأشار "سالم"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة النيل للأخبار، اليوم الجمعة، إلى أن من 90 إلى 100% من يصاب بعدوى فيروسية بالجهاز التنفسي، لا يصاب بنفس العدوى مرة أخرى، بسبب تكون أجسام مضادة.

وأوضح رئيس قسم الأمراض الصدرية بالقصر العيني، أن الستة أشهر التالية للإصابة يكون جسم الإنسان لديه مناعة عالية جدا، ومن الصعب الإصابة بعدوى أخرى لنفس الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة.

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