» احذروا.. علاج يقتل مصابي كورونا

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حذر الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح،من استخدام الأدوية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعلاج الكورونا، مثل البلاكونيل حيث أنه يسبب أمراض قلبية خطيرة، ويتردد أن بعض حالات كورونا توفت بسبب تداعيات هذا الدواء.

وأوضح الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه بخلاف البانادول وأدوية الكحة المكونة من أعشاب طبيعية وبعض الفيتامينات مثل الزنك، وفيتامين "د" لا ينصح بأخذ أي أدوية نهائيا.

ونوه بأنه قد يكون هذين الأسبوعين هما ذروة تفشي فيروس كورونا في مصر، معلقا: "الأعداد تتزايد، والخطر قرب مننا، ولابد من زيادة الوعي.. مفيش رفاهية الخروج هذه الفترة"، مضيفا أن الكمامة هى العلاج الوحيد لفيروس كورونا حتى الآن.

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