» «البريكى» أول لاعب بالكويت يصاب بـ "كورونا"

29 مايو 2020 - 12:32 م

أعلن نادي العربي الكويتي إصابة وليد البريكي لاعب الفريق بفيروس كورونا المستجد ليكون أول لاعب في الدوري الكويتي يصاب بالوباء العالمي.

وأصيب عدد كبير من الرياضيين بالفيروس المستجد على رأسهم حسين شعبان الحكم الدولي السابق، عبد الرحمن ويوسف الرشيدي لاعبي النصر ومنتخب الناشئين، صلاح الدوسري مدير ستاد خيطان، علي أتش عضو مجلس إدارة العربي، سعود الضويحي لاعب الكويت ومنتخب اليد، وعبد العزيز القلاف مدرب سلة الشباب.

وكانت دولة الكويت قررت إيقاف كافة الانشطة الرياضية منذ فبراير الماضي بعد ظهور حالات اصابة بفيروس كورونا علي أن يعود النشاط في سبتمبر المقبل.