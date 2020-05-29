» بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من المسجد النبوي

29 مايو 2020 - 12:21 م





المصريون" تنقل لكم بثًا مباشرًا لصلاة وخطبة الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، نقلًا عن قناة القرآن الكريم.



وأعلن الدكتور عبداللطيف آل الشيخ ،وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية ، تفاصيل العودة إلى المساجد والجوامع، بعد الأمر الملكي برفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض بمساجد وجوامع السعودية ماعدا مدينة مكة المكرمة.



وأكد فتح المساجد قبل الأذان بـ15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق، إضافة إلى فتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، ورفع المصاحف والكتب مؤقتاً.



شاهد البث المباشر

https://www.youtube.com/watch?v=Rcm5zGdtXtc

