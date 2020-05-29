» ردم نفق العروبة بمصر الجديدة بعد 37 سنة من تشييده

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ردم نفق العروبة
ردم نفق العروبة
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متابعات- أمينة عبد العال

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مبارك

مصر الجديدة

نفق العروبة

أثار ردم نفق العروبة خلال أيام عيد الفطر المبارك ضجة بين سكان مصر الجديدة ، حيث يري عدد كبير من السكان أن إزالة النفق أمر ضروري للتخلص من الاختناقات المرورية في منطقة صلاح سالم .

ويقع نفق العروبة علي بعد خطوات من قصر الاتحادية عند تقاطع شارعي صلاح سالم والمرغني وطوله 400 متر وطول الجزء المغطي 60 متر وعرضه 19 متر ، وشيد منذ 37 عام مع بداية حكم الرئيس الراحل حسني مبارك للتخلص من الزحام حول منطقة القصور الرئاسية وقصر مبارك وقتها وكان قد افتتحه محي الدين رئيس الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية في 21 يوليو 1983.

وأكد شكر أسمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة تراث مصر الجديدة أن ردم النفق يستهدف تحقيق سيولة مرورية في شارع صلاح سالم لافتا إلي أن تشييد النفق كان بهدف تحقيق سيولة مرورية في بداية الثمانينيات إلا أنه تحول حاليا إلي عنق زجاجة.

ولفت إلي أن ما يضايق المؤسسة هو إزالة الجزيرة الوسطي في شارع العروبة التي تحتوي علي أهم أشجار في الحي، إلا أن إزالتها سيزيد عدد الحارات في الشارع وهو ما سيجعل المنطقة تستفيد من التوسعة.

جدير بالذكر أن محافظة القاهرة أعلنت خلال الأيام الماضية أن ردم النفق يستهدف التخلص من الاختناقات المرورية في شارع صلاح سالم وكان حادث انسداد النفق في أكتوبر 2019 إثر الأمطار أحد أسباب الردم.

  


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