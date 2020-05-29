ضربة موجعة لليفربول بالدورى

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أعلنت صحيفة تايمز البريطانية، احتمالية إقامة مباريات فريق ليفربول خارج ملعب الأنفيلد عقب استئناف الدوري الإنجليزي.

وطبقا لتقرير صحيفة تايمز فإن رابطة الدورى الانجليزي تدرس إقامة المباريات التى تجمع طرفي من مدينة واحدة علي ملعب محايد لمنع اختراق قواعد التباعد الاجتماعي.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت عودة المسابقة يوم 17 يونيو المقبل.

ويخوض فريق ليفربول أول مبارياته بعد الاستئناف أمام فريق إيفرتون ومن المتوقع أن يتم نقلها لملعب محايد.


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