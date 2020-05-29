» بشري سارة من التضامن لأصحاب المعاشات

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متابعات- أمينة عبد العال

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المعاشات

التضامن

كورونا

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "ATM " من صباح الاثنين الموافق الأول من يونيو.

و تابعت  القباج في البيان الذي تم نشره علي الصفحة الرسمية للوزارة انه استمرار لخطة الدولة فى مواجهة تحدى فيروس كورونا تواصل  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فى اتخاذ  العديد من الإجراءات الإستباقية  استعدادا لصرف معاشات شهر يونيو 2020 بما يضمن  سلامة المواطنين أثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد حيث تم الاستقرار على الاستمرار فى  وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر يونيو على النحو التالي : 

•      أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الاثنين و الثلاثاء الموافقة (1-2) من شهر يونيو.

•      فئة من يبلغ معاشه  أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام الأربعاء و الخميس الموافقة (3-4) من شهر يونيو.

•      أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم  أيام  الأحد و الاثنين الموافقة  (7 -8)  من شهر يونيو.

•      فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتباراً من يوم الثلاثاء 9 يونيو .

ويتم صرف المعاشات المحولة على البنوك لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم والبالغ عددهم ما يزيد عن 1.68 مليون حالة بقيمة إجمالية تقارب 4.45 مليار جنيه اعتباراً من يوم الاثنين 1 يونيو.

 و أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي انه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يونيو لما يزيد عن 8.37  مليون صاحب معاش بقيمة إجمالية تبلغ  15.28 مليار جنيه حيث يبلغ أجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.48 مليون مواطن بقيمة إجمالية 4.91 مليار جنيه وأجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.21 مليون مواطن بقيمة إجمالية تقدر بــ 5.91 مليار جنيه.

علما انه تيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور6 أشهر على أخر تنشيط سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر يونيو دون الحاجة إلى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.

وفى السياق ذاته أكدت الوزارة على توفيرها كافة وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات وأقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف وإدارة الأمن وخدمة المواطنين بالإضافة إلى تطهير كافة هذه المنافذ بشكل دوري قبل البدء في عملية الصرف.


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