29 مايو 2020 - 11:12 ص

تقام اليوم الجمعة، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة باير ليفركوزن وفرايبورج، ضمن منافسات الجولة الـ 29 بالدورى الألمانى.

"المصريون" تقدم أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري الألماني:

فرايبورج - بايرن ليفركون، السادسة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1.

دوري الدرجة الثانية الألماني:

اوزنابروك - يان ريجنسبورج، السادسة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.

دارم شتات - فيورث، السادسة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري الكوري الجنوبي:

دايجو - سانجو سانجمو، الثانية عشر والنصف ظهرا.

الدوري السوري:

تشرين - الجيش، الثالثة عصرا.

النواعير - حطين، الثالثة عصرا.

جبلة - الطليعة، الثالثة عصرا.

الوحدة الجزيرة، الثالثة عصرا.

الكرامة - الساحل، الثالثة عصرا.

الاتحاد - الشرطة، الثالثة عصرا.