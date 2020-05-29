اليوم,, أول صلاة جمعة من السيدة نفيسة منذ إغلاق المساجد

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متابعات - الدويني فولي

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صلاة الجمعة

فيروس كورونا

السيدة نفسية

عودة المساجد

يشهد مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها، اليوم، أداء أول صلاة جمعة منذ غلق المساجد ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وكان الدكتور عبدالله حسن المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، أعلن أن الوزارة قررت إقامة شعائر صلاة الجمعة اليوم بمسجد السيدة نفيسة، بحضور 20 مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف وبمراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعى، مع نقل شعائر صلاة الجمعة عبر موجات الإذاعة المصرية وشاشات التليفزيون المصرى.


وأضاف حسن في بيان سابق، أن القرار يأتى في إطار العودة التدريجية لجوانب الحياة وبخاصة الاقتصادية منها بضوابط وقائية واحترازية بعد عطلة عيد الفطر المبارك، والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء عقب رئاسته للجنة إدارة أزمة كورونا يوم الأحد قبل الماضي بما يشمل امتحانات الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية والسنوات النهائية الجامعية، كما أنه تم التنسيق مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على أن تكون إقامة صلاة الجمعة المقبلة من الجامع الأزهر بحضور عشرين مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأزهر الشريف مع نقلها إذاعيا وتلفزيونيا.


كما أوضح حسن في بيانه: تقتصر إقامة صلاة الجمعة في هذه المرحلة على المسجد الذي تنقل منه شعائر صلاة الجمعة، مع استمرار تعليق الجمع والجماعات لحين الانتهاء من دراسة مقترح الرفع التدريجي لتعليق العمل بدور العبادة ومناقشته مع وزارة الصحة ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء.


وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد كلف الدكتور على الله الجمال ،أحد أئمة مسجد السيدة نفيسة، بأداء خطبة الجمعة بالمسجد، والتى قرر أن يكون موضوعها حفظ النفس من أعظم المقاصد الشرعية، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس.

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