طبيب:"مقبلين على أخطر فترة في مصر"

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طالب الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيق، المواطنين بأن يكثفوا من الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال الفترة الحالية والمقبلة، معقبا :"ذروة فيروس كورونا بدأت، و الأعداد ستزداد أكثر خلال الفترة المقبلة".

واستنكر "المر"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "من الجاني"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مشاهد التزاحم والأفراح،: "ده مش شعب مصر ولا ثقافة شعب مصر إللي بنراهن عليها".

وتابع: "نحن مقبلين على أخطر فترة في مصر، أول ألف إصابة جت في 50 يوما دلوقتي الألف بتيجي في يوم"، معلقًا: "النصف يوم حاسم في المرحلة التي نمر بها".

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