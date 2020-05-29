طبيب:"مقبلين على أخطر فترة في مصر"

29 مايو 2020 - 10:32 ص







طالب الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيق، المواطنين بأن يكثفوا من الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال الفترة الحالية والمقبلة، معقبا :"ذروة فيروس كورونا بدأت، و الأعداد ستزداد أكثر خلال الفترة المقبلة".



واستنكر "المر"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "من الجاني"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مشاهد التزاحم والأفراح،: "ده مش شعب مصر ولا ثقافة شعب مصر إللي بنراهن عليها".



وتابع: "نحن مقبلين على أخطر فترة في مصر، أول ألف إصابة جت في 50 يوما دلوقتي الألف بتيجي في يوم"، معلقًا: "النصف يوم حاسم في المرحلة التي نمر بها".

