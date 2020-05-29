حقيقة إلغاء دورى أبطال افريقيا

29 مايو 2020 - 10:27 ص

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هناك تأكيدات شفوية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باستمرار بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية وعدم إلغائها وسيتم استئنافها في أقرب وقت ممكن.

جدي بالذكر أن البطولتين وصلوا لمرحلة الدور قبل النهائى ولم يتبقى سوى مباريات الدور قبل النهائي و النهائي فقط وهناك أكثر من مقترح سواء بإقامة دورة مجموعة في مكان واحد، وإلغاء الذهاب والإياب والاكتفاء بمباراة واحدة في بلد محايد بدون جماهير وسيتم حسم هذه الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة.