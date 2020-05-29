  • الجمعة 29 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:59 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

الصحة تعلن إجراءات العزل المنزلي لمصاب "كورونا"

الداخلية

"الداخلية" تعلن عودة 4 مصالح شرطية

التعليم

وفاة الحالة الثامنة بين المعلمين بفيروس كورونا

أرشيفية

أزهري : متوفي كورونا يُيمم بالتراب ولايغسل

ليفربول

ضربة موجعة لليفربول بالدورى

كورونا

طبيب:"مقبلين على أخطر فترة في مصر"

بايرن ميونخ

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الحج والعمرة

السعودية تزف بشري بشأن عودة رحلات الحج والعمرة

حقيقة إصابة وزيرة الصحة بفيروس كورونا

بالأسماء.. تخصيص 17 مستشفى عزل بالجيزة

الأزهر

اليوم,, أول صلاة جمعة من السيدة نفيسة منذ إغلاق المساجد

حقيقة إلغاء دورى أبطال افريقيا

الرياضة

كاف
كاف
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

300 مليون دولار خسائر إلغاء دوري أبطال آسيا

#

"كاف" يكشف حقيقة إلغاء مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

#

حقيقة إلغاء سداد فاتورة التليفون الأرضي

#

السياحة توضح حقيقة إلغاء الرحلات السياحية إلى مصر

بطولات

إلغاء

الجبلاية

كاف

كورونا

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هناك تأكيدات شفوية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باستمرار بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية وعدم إلغائها وسيتم استئنافها في أقرب وقت ممكن.

جدي بالذكر أن البطولتين وصلوا لمرحلة الدور قبل النهائى ولم يتبقى سوى مباريات الدور قبل النهائي و النهائي فقط وهناك أكثر من مقترح سواء بإقامة دورة مجموعة في مكان واحد، وإلغاء الذهاب والإياب والاكتفاء بمباراة واحدة في بلد محايد بدون جماهير وسيتم حسم هذه الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

كيف ينتشر الوباء الصامت؟!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الأوقاف تعلن افتتاح 1170 مدرسة قرآنية في المحافظات
» بشرى سارة للمتعافين من كورونا
» «نيسان» تسجل أكبر خسارة منذ 20 عامًا وتغلق بعض مصانعها نهائيا
» احذروا.. علاج يقتل مصابي كورونا
» شيبة : السبكي ظلمني ومعرفش يعني إيه ترند
» «البريكى» أول لاعب بالكويت يصاب بـ "كورونا"
» المالية تعلن عن إجراءات جديدة لسداد الضرائب والرسوم الجمركية
» شيرين تفاجئ جمهورها بصورة صادمة
» بشري سارة من التضامن لأصحاب المعاشات
» بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من المسجد النبوي
» ردم نفق العروبة بمصر الجديدة بعد 37 سنة من تشييده

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية