أخر ابتكارات كورونا..كمامة تحمل ملامح الوجه

29 مايو 2020 - 10:24 ص





عرضت فضائية "روسيا اليوم"تقريرا تليفزيونيا ، عن كمامة من نوع جديد تحمل نفس ملاح وجه الشخص، انتشرت في الهند للحماية من فيروس "كورونا "كوفيد19".



ووفقا لما جاء بالتقرير، يذهب المواطن إلى مصور يقوم بالتقاط صور إلى وجهه ويطبعها على كمامة، حيث أنها كمامة قماشية يعاد استخدامها أكثر من مرة بعد الغسيل والكي؛ كما أنها تناسب جميع الأعمار وتجعل الشخص يبدو وكأنه لا يرتدي كمامة.



و أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة.

