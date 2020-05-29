» وفاة عبدالعزيز سيف النصر عضو هيئة كبار علماء الأزهر

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متابعات - الدويني فولي

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الأزهر

كبار العلماء

الدكتور عبد العزيز سيف الدين

غيب الموت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الدكتور عبدالعزيز سيف النصر، عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر.

ونعى أمين الفتوى بدار الإفتاء، الدكتور أحمد ممدوح، الراحل، عبر صفحته الشخصية على موقع ”فيسبوك“، قائلا: ”وانثلم في جدار العلم ثلمة.. والدنا وأستاذنا الدكتور عبدالعزيز سيف النصر، عضو هيئة كبار العلماء في ذمة الله“.


كما نعى الدكتور عبدالله محيي عزب، وكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، الفقيد قائلا: ”باسم أصول الدين العميد والوكيلان ورؤساء الأقسام والأساتذة والأساتذة المساعدون وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفون والطلاب، نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأنفسنا ولأسرة الدكتور عبدالعزيز سيف النصر، أستاذ العقيدة والفلسفة، وعضو هيئة كبار العلماء الذي وافته المنية فجر اليوم الجمعة“.


ولد الدكتور سيف النصر بمدينة القاهرة، ودرس في معهدها الأزهري عام 1949، والتحق بكلية أصول الدين عام 1959، ثم نال درجة الماجستير والدكتوراه بين أعوام 1968 و1974.


عمل الراحل إماما وخطيبا بالأوقاف، في الفترة ما بين أكتوبر/ تشرين الأول 1964 وحتى عام 1967، ثم ترقى في السلم الوظيفي بالجامعة حتى أصبح أستاذا متفرغا للعقيدة والفلسفة، واختير عضوا بالهيئة عام 2015.


قدم الفقيد الكثير من المحاضرات والدروس العلمية بالجامع الأزهر الشريف وغيره، وأعير في العديد من دول العالم العربي والإسلامي، منها جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية، وجامعة أم درمان بالسودان، وجامعات الهند والجزائر.

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