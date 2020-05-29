وباء جديد يهدد الهند والأهالي يقاومون بقرع الأواني

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الهند

الزراعة

الجراد الصحراوى

أجتاح الجراد الصحراوي الهند مما يهدد بكارثة بيئية تدمر المحاصيل الزراعية في ظل معانات المنطقة من تبعات حالة الإغلاق بسبب تفشي " فيروس" كورونا" المستجد.

وأشارت الوسائل الإعلامية المحلية إلي أن الجراد انتشر في المناطق السكنية في جايبور ولم يجد الأهالي حيلة للتخلص منه غير قرع الأواني المنزلية لطردها.

و كان الجراد قد التهم المحاصيل الزراعية منذ الشهر الماضي في ولايات البنجاب وبراديش و جو جارات،في  اجتياح لم تشهده البلاد منذ عام 1993 .

وكانت الأمطار الغزيرة و الأعاصير قد ساعدت في النمو السريع للجراد وتكاثره في الجزيرة العربية في بدايات السنة الماضية.

جدير بالذكر أن سرب مكون من 40 مليون جرادة يستطيع أن يلتهم مقدار ما يستهلكه 35 ألف شخص أو 6 فيلة حسبما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة.
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