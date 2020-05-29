هذا هو السر الحقيقي لعداء الإخوان للجيش المصري

29 مايو 2020 - 09:57 ص





أكد الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي،أن الأوطان ليس لها قيمة عند الجماعات عند جماعة الإخوان المسلمين، ويرون أن واجب الجيش هو حماية الإسلام وليس الأوطان، ولذلك تسبب في عداء نفسي وعقائدي مع الجيش المصري.



وأضاف المفكر السياسي، الخرباوي"، خلال حواره مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تضحيات الجيش المصري مثل وقدوة، وأن الجماعات الإرهابية تريد أن تكون القدوة منهم، معلقًا: "الشهيد أحمد المنسي قدوة لكل شباب العرب، وقدم روحه فداء لبلده".



وتابع :" مسلسل الاختيار تسبب في قلق كبير للجماعات الإرهابية، مؤكدًا أن محاولة الهجوم على الجيش المصري مستمرة.

