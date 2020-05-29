مذبحة إدارية ببرشلونة

29 مايو 2020 - 09:33 ص

يستعد نادي برشلونة الإسباني للإطاحة بعدد كبير من العاملين، وفقًا لتقارير صحفية.

وتوضح شبكة "ESPN "، أن عدد الكشافة بالنادي الكاتالوني حاليًا 40 موظفًا، وسيتم تخفيضهم إلى ما بين 15 و20.

ويوضح التقرير أن العديد من أولئك الذين سيغادرون ستنتهي عقودهم في نهاية الموسم الحالي، كما يفيد التقرير أن الموظفين في قسم الاستكشاف لا يتقاضون سوى 600 يورو شهريًا.

يأتي ذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها تفشي وباء كورونا، وتأثيره على إيقاف النشاط الرياضي.

جدير بالذكر أن برشلونة قرر تخفيض أجور لاعبيه بنسبة 70%.