أستاذ صحة عامة يكشف كارثة عن ذروة كورونا فى مصر

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قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيق، إن ذروة فيروس كورونا بدأت، مؤكدًا أن الأعداد ستزداد أكثر خلال الفترة المقبلة.
وأكد "المر"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "من الجاني"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه يجب على المواطنين تكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال الفترة الحالية والمقبلة، معلقًا على مشاهد التزاحم والأفراح، قائلًا: "ده مش شعب مصر ولا ثقافة شعب مصر اللي بنراهن عليها".
وتابع  أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيق: "نحن مقبلين على أخطر فترة في مصر، أول ألف إصابة جت في 50 يوم دلوقتي الألف بتيجي في يوم"، معلقًا: "النصف يوم حاسم في المرحلة التي نمر بها"، مؤكدًا على ضرورة تشديد الإجراءات الوقائية خلال هذه الفترة.

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