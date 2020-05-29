» أمريكي يختطف فتاة للمرور من نقطة تفتيش فيروس كورونا

29 مايو 2020 - 01:16 ص

اعتقل أمريكي في الأسبوع الماضي بتهمة اختطاف فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا في مرآب للسيارات بالقرب من بقالة, وأجبرها على القيادة بمركبتها للمرور به هو وامرأة أخرى عبر نقطة تفتيش لفيروس كورونا على الطريق السريع اتجاهًا إلى "فلوريدا كيز".



وتقول الشرطة، إن الحادث يعود إلى صباح يوم 21 مايو، عندما حاول ألكسندر مايكل سارديناس البالغ من العمر 37 عامًا من تافرنير وميشيل لين بيترسون البالغة من العمر 43 عامًا دخول "فلوريدا كيز" في سيارة أجرة بدون هوية.

وتم إغلاق فلوريدا كيز أمام الزائرين منذ تفشي فيروس كورونا، حيث تم فرض نقطة تفتيش.

وقال آدم لينهاردت، المتحدث باسم مكتب شريف مقاطعة مونرو, إنه على الرغم من أن كلاهما يعيش هناك – سارديناس في تافيرنييه وبيترسون في إسلامورادا – إلا أنهما يفتقران إلى الهوية الصحيحة والأوراق اللازمة لإثبات الإقامة أو شغلهما وظائف في كيز.

وأضاف أنه تم العثور على بيترسون في منزلها في إسلامورادا، ولكن لم يتم القبض عليها على الفور.

وأشار إلى أن "المزيد من الاعتقالات والتهم قد تكون معلقة في هذه القضية".