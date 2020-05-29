صور.. طفلة ولدت بفمين في حالة يندر تكرارها بين البشر

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خضعت طفلة تبلغ من العمر ستة أشهر لعملية استئصال لفمها الثاني، المكون من شفاه وأسنان ولسان.
واكتشفت الحالة النادرة لأول مرة أثناء عملية المسح في الأسبوع 28 من الحمل، حيث كان يُعتقد أنه تكيس أو ورم محتمل.
لكن عندما ولدت الطفلة في تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية، وجد الأطباء أن الجسم 0.8 بوصة هو في الواقع "فم ثان".
وتعد واحدة من 35 شخصًا فقط عرف أنهم يعانون من ازدواجية أجزاء الوجه منذ عام 1900.
وقال الأطباء لدورية (BMJ Case Reports )، إن الفم الثاني ليس له صلة بالفم الرئيسي، وإن بإمكانها التنفس والأكل والشرب بشكل طبيعي.
وأضافوا أنه ينتج أحيانًا سائلًا صافيًا - ربما لعابًا - وأحيانًا يظهر سطح خام حوله.
وخضعت الفتاة الصغيرة لإجراء عملية جراحية حتى يمكن إزالة العضو الزائد، تضمنت الحفر في الفك السفلي، لإزالة الأسنان الداعمة للعظام الإضافية للفم الآخر، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقال الأطباء في ورقتهم: "في المتابعة لمدة ستة أشهر ، تم شفاء الشقوق بشكل جيد وكان المريض يتغذى دون صعوبة"، لكنهم لاحظوا أنها لم تكن قادرة على تحريك الشفة السفلية اليمنى لأسفل، مما قد يعني أن العضلات في تلك المنطقة لم تعد تعمل.
وقال العلماء إن ذلك ينتج عن مشاكل في البروتينات التي تشير إلى بنية الوجه أثناء الحمل، والتي يمكن أن تؤدي إلى اتساع ملامح الوجه وتكرار هياكلها.
وولد صبي في ولاية ميسوري في عام 2004 وكان لديه شق كبير، وفتحتين منفصلتين ورأس غير طبيعي بسبب الحالة. وأدهش تريس جونسون الأطباء، الذين لم يتوقعوا أن يعيش، للاحتفال بعيد ميلاده الثالث عشر في عام 2017.





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