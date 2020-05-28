الاتحاد الأوروبي يصدر بيان هام بشأن سد النهضة

28 مايو 2020 - 11:20 م

رحب الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، باستئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، مشددا على أهمية خفض التوتر بين الأطراف الثلاثة.



وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه «يرحب باستئناف المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان حول أزمة سد النهضة».

