الاتحاد الأوروبي يصدر بيان هام بشأن سد النهضة

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إثيوبيا ترفض استكمال المفاوضات وتصدم الجميع بشأن سد النهضة

رحب الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، باستئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، مشددا على أهمية خفض التوتر بين الأطراف الثلاثة.
وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه «يرحب باستئناف المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان حول أزمة سد النهضة».
وشدد خلال محادثته مع مفوض السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي، على «أهمية خفض حدة التوتر بين الأطراف والسعي لإيجاد حل يرضي الجميع، مؤكدا على استعداد بروكسل تقديم الدعم للبلدان الثلاث».

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