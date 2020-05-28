أول ظهور لـ شيكابالا بعد الاعتداء عليه

28 مايو 2020 - 11:00 م

أعلن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رفضة لاستكمال بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم في ظل استمرار جائحة كورونا المستجد .



وارجع شيكابالا عبر مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة مساء المذاع بفضائية الاولى سبب رفضة لاستكمال الدوري إلى أن الوضع في مصر مختلف عن الدول الغربية وأنه مازال في قمة انتشار فيروس كورونا، وأنه يخشي على جميع اللاعيين وأسرهم من الإصابة .

