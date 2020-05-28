  • الجمعة 29 مايو 2020
  • بتوقيت مصر12:51 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمرو أديب

"أديب" يتسائل: "هنفتح البلد إزاي وأرقام كورونا بتنط كده؟"

سد النهضة

الاتحاد الأوروبي يصدر بيان هام بشأن سد النهضة

شيكابالا

أول ظهور لـ شيكابالا بعد الاعتداء عليه

كورونا في إيطاليا

أزمة كورونا خلفت ملايين العاطلين حول العالم

ترامب

ترامب يوقع الأمر التنفيذي الخاص بمواقع التواصل

صلاح

استئناف الدوري الإنجليزي 17 يونيو.. وليفربول يقترب من اللقب

جثة

وفاة أول فنان كويتي بفيروس كورونا

وزيرة الصحة

الصحة تعلن عن قفزة مفاجئة في عدد المصابين بـ"كورونا"

الجيش السوداني

تطور خطير..مقتل قائد عسكري سوداني في هجوم للجيش الإثيوبي

الريال السعودي

سعر الريال السعودي والدينار الكويتي مقابل الجنيه

بالفيديو..

التضامن تكشف موعد صرف معاشات يونيو

آخر الأخبار

"التضامن": تقديم مواعيد صرف معاشات يناير بسبب أعياد الميلاد والمولد النبوي
"التضامن": تقديم مواعيد صرف معاشات يناير بسبب أعياد الميلاد والمولد النبوي
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

التضامن: غدًا بدء صرف مساعدات تكافل

#

وزيرة المالية يعلن موعد صرف مرتبات أبريل

#

"التضامن" تكشف موعد صرف العلاوات لأصحاب المعاشات

#

المتنبئة بـ«كورونا» قبل 3 أشهر تكشف موعد انتهائه

قال رئيس صندوق التأمين الاجتماعي بوزارة التضامن سامي عبد الهادي، أن صرف المعاشات لشهر يونيو سيبدأ اعتبارًا من الاثنين المقبل، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي .
أضاف  سامي عبد الهادي، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز" يوم الخميس 28 مايو، إن المعاشات يتم صرفها من البنوك أو مكاتب البريد ، موضحا أنه يتاح لصاحب المعاش الصرف من ماكينات الصراف الآلي أو من شباك البنوك، بينما المواطنون الذين يحصلون على معاشهم من مكاتب البريد سيتم صرف المعاشات لأقل من ألف جنيه يومي 1 و2 يونيو، والذين يتقاضون أكثر من ألف جنيه وحتى ألفي جنيه سيتم صرف مستحقاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء القادم .
أشار رئيس صندوق التأمين الاجتماعي بوزارة التضامن، أن كل المعاشات ستحول صباح يوم الاثنين على حساب المستحقين بالبنوك .
 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

كيف ينتشر الوباء الصامت؟!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» التضامن تكشف موعد صرف معاشات يونيو
» "الصحة" تزف بشرى سارة عن نسبة الشفاء من كورونا
» "الطب العلاجي" يكشف آخر تطورات فيروس كورونا
» دولة إفريقية ترحل العاملات في الدعارة بسبب فيروس كورونا
» هروب المئات من الحجر الصحي بـ"مالاوي"
» ليفربول يرد على استئناف مباريات الدوري الإنجليزي وسط كورونا
» مايكل جاكسون «لا زال على قيد الحياة»!
» «الصحة»: شفاء 154 مصابًا من مرض كورونا وخروجهم من العزل
» زوجة نجم الزمالك تثير الجدل بفيديو جريء مع "إمح الدولي"
» تفاصيل جديدة حول فضيحة «كلينتون» و«مونيكا» وعلاقته بــ «ماكسويل»
» دراسة: البراز يكشف مبكرًا عن الإصابة بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:18 ص

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية