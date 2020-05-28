» التضامن تكشف موعد صرف معاشات يونيو

28 مايو 2020 - 10:50 م

قال رئيس صندوق التأمين الاجتماعي بوزارة التضامن سامي عبد الهادي، أن صرف المعاشات لشهر يونيو سيبدأ اعتبارًا من الاثنين المقبل، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي .



أضاف سامي عبد الهادي، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز" يوم الخميس 28 مايو، إن المعاشات يتم صرفها من البنوك أو مكاتب البريد ، موضحا أنه يتاح لصاحب المعاش الصرف من ماكينات الصراف الآلي أو من شباك البنوك، بينما المواطنون الذين يحصلون على معاشهم من مكاتب البريد سيتم صرف المعاشات لأقل من ألف جنيه يومي 1 و2 يونيو، والذين يتقاضون أكثر من ألف جنيه وحتى ألفي جنيه سيتم صرف مستحقاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء القادم .

