» "الصحة" تزف بشرى سارة عن نسبة الشفاء من كورونا

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المصريون ـ متابعات

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شدد رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة د.مصطفى غنيمة، على ضرورة تطبيق المواطنين للتباعد الشخصي ونظافة الأيدي باستمرار للحد من انتشار فيروس كورونا، وتقليل أعداد الإصابات والتمكن من السيطرة على هذا الوباء. 
وأضاف "غنيمة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" على قناة إكسترا نيوز، اليوم الخميس 28 مايو، أن النظام الصحي المصري حتى هذه اللحظة ما زال قادرا على تحمل تلك الأعباء، ولكن الزيادة المطردة في عدد الإصابات قد يكون له تأثيرات.
وأوضح " رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة"، أن نسب الإصابات بفيروس كورونا في مصر ما زالت في الوضع المأمون والمتوقع، معربًا عن أمله في مزيد من الوعي من المواطنين للتمكن من الحد من إصابات فيروس كورونا.
وأشار "غنيمة"، إلى أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا في مصر تصل لـ27% حتى الأمس، بينما نسبة الشفاء العالمية من 24-28%.
 

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