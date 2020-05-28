تشديد الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا

28 مايو 2020 - 10:10 م

قال محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، إنه تم التشديد على الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال فترة عيد الفطر، منوها أن هناك تعليق لكافة المواصلات العامة للحد من تجمعات المواطنين لأخر الأسبوع .



وأضاف "محافظ القاهرة"، خلال حواره في برنامج "الآن" على قناة إكسترا نيوز، اليوم الخميس 28 مايو، أن هناك حملة مكبرة على مستوى أحياء القاهرة بأكملها على مدار اليوم لرفع المخلفات من الشوارع سريعًا ولمنع انتقال أي عدوى أو مرض، وتطبيق إجراءات الدولة للحد من انتشار كورونا، قائلا: "يهمنا في الأول والأخر صحة المواطنين".

