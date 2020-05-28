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محافظ القاهرة:

تشديد الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا

الحياة السياسية

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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المصريون ـ متابعات

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قال محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، إنه تم التشديد على الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال فترة عيد الفطر، منوها أن هناك تعليق لكافة المواصلات العامة للحد من تجمعات المواطنين لأخر الأسبوع .
وأضاف "محافظ القاهرة"، خلال حواره في برنامج "الآن" على قناة  إكسترا نيوز، اليوم الخميس 28 مايو، أن هناك حملة مكبرة على مستوى أحياء القاهرة بأكملها على مدار اليوم لرفع المخلفات من الشوارع سريعًا ولمنع انتقال أي عدوى أو مرض، وتطبيق إجراءات الدولة للحد من انتشار كورونا، قائلا: "يهمنا في الأول والأخر صحة المواطنين".
وقدم "محافظ القاهرة"، الشكر للمواطنين على الالتزام التام بإجراءات الدولة للحد من انتشار كورونا، وارتداء الكمامات، خلال أجازة عيد الفطر المبارك، مشددًا على أنه أصبح هناك وعي كبير لدى المواطنين، وأصبح المواطن يعلم أن إجراءات الدولة لمواجهة كورونا لصالحه.

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