أزمة كورونا خلفت ملايين العاطلين حول العالم

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قال الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية ، إن ما يقرب من 195 مليون وظيفة تأثرت بسبب انتشار فيروس كورونا فى العالم، وخلال الخمس سنوات القادمة من المتوقع أن تفقد 75 مليون وظيفة فى العالم مع ظهور 135 مليون وظيفة جديدة.
وأضاف حمدى عرفة، فى لقاء عبر سكايب على فضائية " سكاى عربية"، أنه تم تطوير ادارة الموارد البشرية فى الولايات المتحدة لاعانة المواطنين ، بينما يوجد فى ألمانيا 300 الف مواطن عاطل، وفى اسبانيا 4 ملايين عاطل، مشيرًا أنه من أكثر الوظائف التى تأثرت بجائحة فيروس كورونا هى قطاع السياحة والطيران والعقارات.
 وأكد أنه من أبرز الوظائف التى ظهرت خلال فترة انتشار فيروس كورونا فى العالم خلال السنوات الثلاث الماضية هى الوظائف الخاصة بالخدمات اللوجيستية والتسويق الاليكترونى، وتوصيل الطلبات للمنازل، ويجب الاعتماد على التكنولوجيا والتعامل عن بعد .
 

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