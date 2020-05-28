ترامب يوقع الأمر التنفيذي الخاص بمواقع التواصل

قال الرئيس، دونالد ترامب، اليوم الخميس،إنه سيوقع الأمر التنفيذي الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي بعد قليل.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، قد قالت خلال مؤتمر صحفي إن الرئيس ترامب سيوقع الأمر التنفيذ بخصوص مواقع التواصل الاجتماعى فى وقت لاحق اليوم.

وكان ترامب قد هدد بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية خلافه مع تويتر، وقال ترامب: "هذا سيكون يوما كبيرا ومهما لمواقع التواصل الاجتماعى، والعدل والصدق".