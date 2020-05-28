  • الخميس 28 مايو 2020
  • بتوقيت مصر09:58 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ترامب

ترامب يوقع الأمر التنفيذي الخاص بمواقع التواصل

صلاح

استئناف الدوري الإنجليزي 17 يونيو.. وليفربول يقترب من اللقب

جثة

وفاة أول فنان كويتي بفيروس كورونا

وزيرة الصحة

الصحة تعلن عن قفزة مفاجئة في عدد المصابين بـ"كورونا"

الجيش السوداني

تطور خطير..مقتل قائد عسكري سوداني في هجوم للجيش الإثيوبي

الريال السعودي

سعر الريال السعودي والدينار الكويتي مقابل الجنيه

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحظر من الثامنة مساء.. تفاصيل قرارات الحكومة الجديدة

مدبولى

تفاصيل لقاء رئيس الوزراء ونقيب الأطباء

وزير الشباب

إجراءات عاجلة بشأن عودة النشاط الرياضي بمصر

أطباء يخرجون "مقص" من بطن مريض بعد 18 عاما

"سانوفي" تمتص غضب الأطباء باعتذار في بيان رسمي

المترو يتبع إجراءات وقائية صارمة بعد استئناف الحركة

آخر الأخبار

مترو الانفاق
مترو الانفاق
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الداخلية السعودية تكشف المسموح به بعد تخفيف إجراءات كورونا

#

10 إجراءات وقائية تحددها الجبلاية لعودة التدريبات

#

هبوط حاد بالبورصة السعودية

#

إجراءات وقائية جديدة تتخذها المالية في الجمارك

المترو

استئناف

إجراءات وقائية

فيروس كورونا

أنهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، استعداداتها، لاستئناف حركة المترو بالخطوط الثلاث، السبت المقبل، عقب انتهاء أسبوع عيد الفطر المبارك، والذي تم إيقاف فيه حركة المواصلات، بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتستأنف حركة المترو، بالخطوط الثلاث بدءًا من السبت المقبل، من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 8 مساء.

واتخذت شركة المترو، عدة إجراءات جديدة، استعدادًا لاستئناف حركة القطارات، للحفاظ على سلامة الركاب، بعد توقف دام نحو أسبوعٍ، وذلك على النحو التالي:

1ـ استمرار عمليات تعقيم وتطهير أسطول قطارات مترو الأنفاق، لمنع انتشار العدوى في عربات القطارات.

2ـ إلزام المواطنين بارتداء الكمامات، وعدم الدخول إلى محطات المترو بدون ارتداء كمامة، تفاديًا للغرامة.

3 ـ زيادة نقاط الإسعاف بمحطات المترو.

5ـ إجراء مسحات على طوائف التشغيل والموظفين، حال ظهور أعراض "كورونا" بمستشفى السكة الحديد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

كيف ينتشر الوباء الصامت؟!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» دولة إفريقية ترحل العاملات في الدعارة بسبب فيروس كورونا
» هروب المئات من الحجر الصحي بـ"مالاوي"
» ليفربول يرد على استئناف مباريات الدوري الإنجليزي وسط كورونا
» مايكل جاكسون «لا زال على قيد الحياة»!
» «الصحة»: شفاء 154 مصابًا من مرض كورونا وخروجهم من العزل
» زوجة نجم الزمالك تثير الجدل بفيديو جريء مع "إمح الدولي"
» تفاصيل جديدة حول فضيحة «كلينتون» و«مونيكا» وعلاقته بــ «ماكسويل»
» دراسة: البراز يكشف مبكرًا عن الإصابة بكورونا
» الأرصاد تعلن طقس الجمعة في جميع أنحاء الجمهورية
» إصابات كورونا في قطر تقفز لرقم قياسي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:18 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية