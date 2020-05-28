استئناف الدوري الإنجليزي 17 يونيو.. وليفربول يقترب من اللقب

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قالت هيئة الاذاعة البريطانية (BBC)، الخميس، إن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيستأنف نشاطه في 17 يونيو.

وذكرت أن البطولة ستستأنف في هذا التاريخ حيث يواجه أستون فيلا شيفيلد يونايتد، ومانشستر سيتي أرسنال، على أن يتم لاحقًا خوض جولة كاملة من المباريات في عطلة نهاية الأسبوع من 19-21 يونيو.

وناقشت الأندية خطة الاستئناف - التي تخضع لموافقة الحكومة - في اجتماع الخميس، وجميعها متفق من حيث المبدأ على الموعد المحدد.

وتم تعليق الدوري الإنجليزي الممتاز في 13 مارس بسبب وباء كورونا، ومن المقرر أن تستأنف المباريات بدورن جمهور.

ولم تصدر الحكومة بعد إرشادات السلامة وستبقى القرارات خاضعة للمكافحة المستمرة ضد فيروس كورونا.

ويوم الأربعاء، صوتت الأندية بالإجماع على استئناف التدريبات.
وحتى الآن، اثبتت نتائج الاختبار إيجابيتها لـ 12 شخصًا بعد إجراء 2752 اختبارًا بين لاعبي الدوري الإنجليزي. وسيستمر اختبار اللاعبين والموظفين مرتين في الأسبوع.

ويجب على أي لاعب أو فريق يثبت إيجابية الفيروس له أن يعزل نفسه لمدة سبعة أيام.

ويتصدر ليفربول حاليا 25 نقطة في صدارة الجدول. ويمكن للريدز الذين يسعى للقب الأول في الدوري منذ 30 عامًا أن يظفر به في أول مباراة ل إذا خسر مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني أمام أرسنال.

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