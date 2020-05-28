رابطة الدوري الإنجليزي تعلن موعد استئناف النشاط

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البريميرليج

رابطة الدوري

موعد مباريات

أبلغ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأندية بموعد عودة مسابقة الدوري الانجليزي " بريميرليج"، بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعادت أندية الدوري الإنجليزي لتدريباتها مؤخرا بعد توقف دام أكثر من شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وتقام مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 17 يونيو المقبل بدون حضور جماهيري تمامًا، مع الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والاجراءات الاحترازية في كل الملاعب.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة، عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وتقرر أن تأتي مواعيد المباريات الـ92 المتبقية التي سيلعبها الفرق الإنجليزية كالاتي:

الجمعة: 8 مساء

السبت: 12:30 ظهرا- 3 مساء- 5:30 مساء- 8 مساء

الأحد: 12 ظهرا- 2 مساء- 4:30 مساء- 7 مساء

الاثنين: 8 مساء

وستقام مباريات منتصف الأسبوع في المواعيد التالية:

الثلاثاء: 6 مساء- 8 مساء

الأربعاء: 6 مساء- 8 مساء

الخميس: 6 مساء- 8 مساء


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