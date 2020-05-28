شركة تصوير ترفض إعادة الأموال للعريس بعد وفاة عروسه

28 مايو 2020 - 06:38 م

رفضت شركة تصوير حفلات زفاف، رد أموال رجل من ولاية كولورادو الأمريكية بعد وفاة خطيبته في حادث سيارة مأساوي.



كان جوستين مونتني، من كولورادو سبرينجز طلب من شركة (كوبر ستاليون ميديا) إعادة مبلغ 1800 دولار بعد مقتل عروسه أليكسيس وايت، البالغة من العمر 22 عامًا، في 4 فبراير الماضي، وفقًا لما ذكره تلفزيون "كردو".



وقال للمحطة التليفزيونية: "إنهم سيمددون خدمتي لحفل زفافي التالي، وهو أمر حساس للغاية أن تخبرني به. كان يجب أن يكونوا قادرين على استرداد الأموال لأنهم لم يقدموا أي خدمات".



لكن شركة التصوير ومقرها تكساس رفضت طلبه، مستشهدة بـ "عقد ملزم قانونًا" تم توقيعه في نوفمبر. وأثار الأمر تعليقات غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي.



وسرعان ما ردت شركة التصوير بإطلاق موقع على شبكة الإنترنت ، JustinMontneyWedding.com ، من أجل "بناء قضيتنا" ضده.



وقالت "كوبر ستاليون ميديا" عبر موقعها على الإنترنت: "رددنا وعبرنا عن تعاطفنا وشرحنا له أن جميع عقود الزفاف لدينا غير قابلة للاسترداد".



وأضافت: "لقد واصل مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني محاولًا استرداد الأموال، وواصلنا التأكيد على أن العقد غير قابل للاسترداد. توقفنا في النهاية عن الاستجابة لأن المشكلة كانت غير موضوعية".

