سعر الريال السعودي والدينار الكويتي مقابل الجنيه

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محمد فضل- متابعات

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الجنيه المصرى

سعر

الدينار الكويتي

شهدت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 28 مايو 2020، استقرارًا في معظمها، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصري.

و سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه 4.12جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع .

و بلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.27جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .

و سجل الدينار الكويتى نحو 49.90 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع .

و سجل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.80 جنيه للشراء و 42.14جنيه للبيع .

و بلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.96 جنيه للشراء و 22.40جنيه للبيع .


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