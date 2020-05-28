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"بن راشد" يحتفي بابنته "فاطمة النعيمي"

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الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد
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محمد فضل- متابعات

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دبي

محمد بن راشد

ابنة

احتفاء

احتفى حاكم دبي ،الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتخرج الطالبة الإماراتية المتفوقة، فاطمة النعيمي، من جامعة نيويورك في أبو ظبي.

وكرم بن راشد أمس الأربعاء النعيمي لفوزها بالمركز الأول على مستوى الدولة في مسابقة تحدي القراءة، ونشر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة وهو يقبلها على رأسها لحظة فوزها، وصورة أخرى وهي ترتدي زي التخرج من الجامعة.

وعلق الشيخ: "مبروك لابنتي فاطمة النعيمي.. الوطن يُزهر بكم.. الوطن ينمو بالقراءة.. الوطن يعلو بالعلم".


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