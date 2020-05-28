» حقيقة تهديد "كاف" للزمالك

28 مايو 2020 - 02:49 م

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إنه وجه تحذيرا إلى بعض المغرضين الحاقدين الذين يبثون سمومهم تجاه القلعة البيضاء من وقت لآخر وكان آخرها نسب بعض الخطابات المزورة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن تحذيرات لنادي الزمالك بسبب لافتة نادي القرن الحقيقي التي قام النادي بنشرها في الأيام الماضية.

وأضاف "منصور" خلال تصريحات له، أن المجلس قام بإزالة اللافتة من أجل حذف شعار "كاف" فقط منها بناءً على الاتفاق مع مسئولي "كاف" كونه علامة تجارية، لكن لم يصل الأمر إلى تحذيرات من مسئولي الاتحاد الأفريقي للنادي بشأن أي عقوبات أو تهديدات كما انتشر في الساعات الماضية من خلال خطاب مفبرك.

وتابع منصور: سنقوم بمقاضاة أي وسيلة إعلامية تقوم بنشر أي خطاب مزور، وسيكون هناك تحرك قانوني من نادي الزمالك حيال ذلك الأمر للتصدي لمحاولات المغرضين لعرقلة تحركات الزمالك ومجلس إدارته في الحصول على حقه في لقب نادي القرن.