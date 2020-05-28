بعد حملة السخرية..شيكابالا : " واهجرهم هجرا جميلا"

28 مايو 2020 - 01:42 م

خرج محمود عبد الرزاق "شيكابالا"، لاعب الزمالك عن صمته ورد على حملة السخرية التي تعرض لها من بعض الجماهير عبر مواقع السوشيال ميديا، عقب نشر صورته مع زوجته وابنه، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واستعان شيكابالا الملقب بالفهد الأسمر بأية قرآنية من سورة "المزمل" للرد على الحملة التى تعرض لها، حيث نشر اللاعب عبر استورى صفحته الرسمية على "إنستجرام"، صورته التى قام أحد المشجعين بنشرها معلقًا عليها: "واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلًا".

وكان محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريق الزمالك حرص على نشر صورة له رفقة زوجته ونجله آدم احتفالا بعيد الفطر المبارك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام معلقا: "عيد سعيد" ولكنه تعرض لحملة سخرية من جانب بعض الجماهير.