» حمدي الميرغني: "أبوس راسكم دي كانت زلة لسان"

28 مايو 2020 - 01:12 م

اعتذر الفنان الكوميدي حمدي الميرغني لأهالي محافظة بني سويف، بعد السخرية من ملابسهم، قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين أنا آسف دي كانت زلة لسان مستعد أبوس على رأس كل واحد بني سويفي".



وأضاف "الميرغني" خلال مقطع فيديو تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي ،قائلا: "أنا عامل الفيديو ده لأني حابب أتأسف لكل أهالي بني سويف على أي غلطة غير مقصودة ، مستحيل أتعمد أن أغلط في أهلي فأنا راجل صعيدي ومستحيل أن أغلط في أي حد من الشعب المصري والوطن العربي".



وتابع: "أنا أسف على الغلطة غير المقصودة "زلة لسان" ويا ريت محدش يزعل مني ، وكل سنة وأنتم طيبين أهل بني سويف على رأسي من فوق وأنا مستعد أبوس على رأس واحد واحد بني سويفي، بس محدش يزعل مني اعتبروني أخوكم الصغير ، وأكرر تاني وأقولكم أنا أسف".



وكانت حالة من الغضب انتشرت بين رواد ونشطاء صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" المنتمين لمحافظة بني سويف من الفنان الكوميدي، مؤكدين أنه تعمد في أحد المشاهد بمسرح مصر "السخرية" من أهالي بني سويف ، عندما قال لأحد زملائه بالمسرحية "أنت لبسك معفن كده ليه أنت من بني سويف؟!" حسبما جاء بمنشورات بعض النشطاء.

