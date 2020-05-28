» السعودية تسعى لحصولها على حقوق بث الدوري الإنجليزي

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كشفت تقارير إنجليزية عن احتدام الصراع السعودي القطري للحصول على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي

وأكدت صحيفة ميرور الإنجليزية أن السعودية تسعى للحصول على حقوق بث الدوري الإنجليزي خوفًا من قرصنة البث والتي أخرت عرض شراء صندوق الاستثمار لنادي "نيوكاسل".

وأضافت أن السعودية ترغب في الاستحواذ على 80% من ملكية النادي.

ورفضت شبكة بي إن سبورتس المالكة لحقوق بث الدوري الإنجليزي عرض السعودية؛ لاتهامها بأنها دعمت قرصنة مباريات الدوري الإنجليزي من قبل عن طريق شبكة "بي أوت كيو".


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