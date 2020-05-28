» كمامات من جلود الثعابين لمواجهة كورونا

28 مايو 2020 - 11:58 ص

قام مواطن أمريكي في ولاية فلوريدا بمواجهة فيروس كورونا المستجد بطريقة جديدة.

وتوصل الحرفي الأمريكي إلى تصميم أقنعة للوجه مصنوعة من جلود الثعابين الغازية والإيغوانا التي تضر بالنظام البيئي الهش في الولاية.

وكان براين وودز البالغ من العمر 63 عاما، وهو صاحب "آل أميريكان غيتور بروداكتس" قد بدأ في تصميم أقنعة للوجه مصنوعة من جلود الزواحف.

وبحسب ما ذكرته "الفرنسية" فإنه أخذ حيوانا خطيرا وحوله إلى قطعة أزياء.

واستلهم وودز عمله من صورة لحصان يضع حمالة صدر نسائية كقناع للوجه، حيث طلب من زوجته إذا كان بإمكانه استعارة واحدة من التي تملكها لاختبار ما إذا كان المفهوم قابلا للتطبيق.

ويبيع وودز حاليا أقنعة وجه جلد الثعبان على صفحته في "فيسبوك" في مقابل 90 دولارا.

كما وصلت صائدة الأفاعي إيمي سيوي إلى منزل وودز مع ثعبان ضخم لسلخه.

يذكر أن الثعابين أدخلت إلى فلوريدا كحيوانات أليفة في نهاية القرن الماضي، بحسب ما يعتقده الأهالي.

ومن المحتمل أن أفاعي الإيغوانا الضحمة أدخلت إلى فلوريدا أيضا كحيوانات أليفة قبل إطلاقها في البرية حيث المناخ المعتدل يكون مواتيا لتكاثرها.

كما تدفع هيئة فلوريدا للأسماك والحياة البرية مكافأة للصيادين للإمساك بالثعابين.