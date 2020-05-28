ليفربول يتراجع عن ضم بديل لـ "صلاح"

28 مايو 2020 - 11:46 ص

تراجع نادي ليفربول عن فكرة التعاقد مع تيمو فيرنر لاعب فريق لايبزيج الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية"، أن ليفربول تراجع عن فكرة ضم تيمو فيرنر، بسبب تمسك لايبزيج بمبلغ 50 مليون جنيه إسترليني، من أجل الموافقة على بيع اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول لا ينوي دفع هذا المبلغ من أجل ضم فيرنر، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، بسبب إيقاف النشاط الكروي، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشارك تيمو فيرنر في 28 مباراة في مسابقة الدوري الألماني هذا الموسم، سجل خلالهما 24 هدفا، وصنع 7 آخرين.

وكانت تقارير إنجليزية أشارت خلال الأيام الماضية، أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق لفيربول، يرغب في التعاقد مع مواطنه تيمو فيرنر، ليكون بديلا لثلاثي الهجوم محمد صلاح وساديو ماني وربرتو فيرمنرو.